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مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يعقد لقاءات فى المغرب وسط غياب وفد طرابلس

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مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يعقد لقاءات فى المغرب وسط غياب وفد طرابلس مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يعقد لقاءات فى المغرب وسط غياب وفد طرابلس
عقد مبعوث الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لقاءات مع ممثلين عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسى الليبى، وسط غياب وفد طرابلس الرسمى المشارك فى مفاوضات المغرب.

وحسبما بيان نشرته ليل الجمعة السبت البعثة الأممية من أجل الدعم فى ليبيا على موقعها الرسمى فإن المشاركين فى هذا اللقاء عبروا عن "قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة فى الاتفاق".

وأعلن المؤتمر الوطنى العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة فى طرابلس، الثلاثاء عن رفضه لمسودة الاتفاق التى طرحتها بعثة الامم المتحدة وتهدف الى انهاء النزاع الحالى، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة فى جلسات جديدة للحوار الذى يحتضنه منتجع الصخيرات السياحى جنوب العاصمة المغربية الرباط.

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