أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بجنوب سيناء

Google+ Print
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بجنوب سيناء استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بجنوب سيناء
أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن المحافظة استعدت بكامل مرافقها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأنهى المحافظ مع قيادات الأمن والتموين والصحة ورؤساء المدن والمسئولين كل الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ القصوى لمديريات الخدمات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقرر تشكيل غرفة عمليات بكل مدينة وربطها بالمركز الرئيسى بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء عصام خضر مدير إدارة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لحل المشاكل الطارئة.

وشدد على ضروه تطبيق إجراءات صارمة على كل المخالفين لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين.

وأضاف أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية التموينية بفروع للمجمعات الاستهلاكية وأشار إلى أنه تم زيادة حصة المحافظة من الوقود لتصبح 1100 طن بدلا من 900 لمواجهه الإقبال السياحى الشديد فى العيد.

من جهته أكد مدير عام بالمحافظة علاء خربية أنه تم طرح 30 طن للحوم مجمدة كما تم طرح 20 طن دواجن وبط مجمدة وكميات من الأزر ودقيق وسكر وسمن وطرحها بمجمعات الأهرام والدلتا ماركت بمدن المحافظة بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز واستمرار تشغيلها خلال أيام العيد والمحلات العامة ومحلات الجزارة والمطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة، ومتابعة أرصدة المواد البترولية ومحطات الوقود بصفة يومية نظرا لتوافد أعداد كبيرة من السائحين العرب والمحافظات المجاورة لقضاء أيام عيد الفطر بالمحافظة.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة د. محمد فتتح الله إلى أنه تقرر وقف إجازات الأطباء وهيئات التمريض بجميع المتشفيات إلى جاب تجهيز أقسام الاستقبال وتوفير جميع الأدوية والأمصال وانتشار سيارة الإسعاف على الطرق السريعة.

وأضاف مدير عام الأوقاف جنوب سيناء فضيلة الشيخ اسماعيل الراوى أنه تم تخصيص 52 مسجدا و14 ساحة بمدن المحافظة بخلاف المساجد ألكبرى التى تقام فيها صلاة عيد الفطر.

ومن جهته أكد مدير أمن جنوب سيناء اللواء حاتم امين أنه تم تكثيف الحملات الأمنية والمروية دخل المدن وعلى الطرق السريعة وعلى المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمناطق الجبلية لحفظ على الأمن
>وأوضح أنه تم عمل خطة أمنية على أعلى مستوى لتأمين المنشآت السياحية والحيوية أثناء عيد الفطر المبارك خاصة أن المنطقة السياحية فى جنوب سيناء بداية من طابا وحتى شرم الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد