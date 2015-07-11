استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بجنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن المحافظة استعدت بكامل مرافقها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأنهى المحافظ مع قيادات الأمن والتموين والصحة ورؤساء المدن والمسئولين كل الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ القصوى لمديريات الخدمات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقرر تشكيل غرفة عمليات بكل مدينة وربطها بالمركز الرئيسى بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء عصام خضر مدير إدارة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لحل المشاكل الطارئة.

وشدد على ضروه تطبيق إجراءات صارمة على كل المخالفين لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين.

وأضاف أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية التموينية بفروع للمجمعات الاستهلاكية وأشار إلى أنه تم زيادة حصة المحافظة من الوقود لتصبح 1100 طن بدلا من 900 لمواجهه الإقبال السياحى الشديد فى العيد.

من جهته أكد مدير عام التموين بالمحافظة علاء خربية أنه تم طرح 30 طن للحوم مجمدة كما تم طرح 20 طن دواجن وبط مجمدة وكميات من الأزر ودقيق وسكر وسمن وطرحها بمجمعات الأهرام والدلتا ماركت بمدن المحافظة بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز واستمرار تشغيلها خلال أيام العيد والمحلات العامة ومحلات الجزارة والمطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة، ومتابعة أرصدة المواد البترولية ومحطات الوقود بصفة يومية نظرا لتوافد أعداد كبيرة من السائحين العرب والمحافظات المجاورة لقضاء أيام عيد الفطر بالمحافظة.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة د. محمد فتتح الله إلى أنه تقرر وقف إجازات الأطباء وهيئات التمريض بجميع المتشفيات إلى جاب تجهيز أقسام الاستقبال وتوفير جميع الأدوية والأمصال وانتشار سيارة الإسعاف على الطرق السريعة.

وأضاف مدير عام الأوقاف جنوب سيناء فضيلة الشيخ اسماعيل الراوى أنه تم تخصيص 52 مسجدا و14 ساحة بمدن المحافظة بخلاف المساجد ألكبرى التى تقام فيها صلاة عيد الفطر.

ومن جهته أكد مدير أمن جنوب سيناء اللواء حاتم امين أنه تم تكثيف الحملات الأمنية والمروية دخل المدن وعلى الطرق السريعة وعلى المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمناطق الجبلية لحفظ على الأمن

>وأوضح أنه تم عمل خطة أمنية على أعلى مستوى لتأمين المنشآت السياحية والحيوية أثناء عيد الفطر المبارك خاصة أن المنطقة السياحية فى جنوب سيناء بداية من طابا وحتى شرم الشيخ.