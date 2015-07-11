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للحوامل.. اعرفى موانع سفرك لقضاء العمرة

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للحوامل.. اعرفى موانع سفرك لقضاء العمرة للحوامل.. اعرفى موانع سفرك لقضاء العمرة
كثير من الحوامل تصر على أداء مناسك العمرة، إلا أن هناك بعض الحالات اللاتى تعانى من بعض المشاكل الصحية أثناء الحمل مما يمنعها من السفر وأداء العمرة.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إنه من غير المسموح لبعض النساء الحوامل السفر لأداء العمرة نظرا لأن حالتهن الصحية لا تتحمل مشقة السفر وأداء المناسك خاصة الحالات التالية:

1) السيدة التى تعانى من وجود تاريخ مرضى سابق للولادة مبكرة.
>2) النساء اللاتى تعانى من الإجهاض المتكرر.
>3) الحامل فى توائم.
>4) السيدة التى تعانى من الإجهاض المنذر أو أعراض الولادة المبكرة.
>5) السيدة التى تعانى من الشعور بالألم المتكرر فى منطقة البطن والظهر.
>6) الحامل التى تعانى من مضاعفات ومشاكل صحية أثناء الحمل مثل الأنيميا والقلب وارتفاع ضغط الدم.
>7) الحامل التى تعانى من انفصال مبكر فى المشمية.

ويستكمل د. عمرو قائلا "هناك بعض المضاعفات التى تعتمد على مرحلة الحمل، ففى أول 5 شهور من الحمل من الممكن أن تتعرض الحامل التى تعانى من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها لحدوث إجهاض أو ولادة مبكرة أو انفجار مبكر فى جيب الماء".

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