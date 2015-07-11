نصائح لاختيار أطعمة منخفضة السعرات ولا تسبب الزيادة فى الوزن

كيف تختار لنفسك طعاما منخفض السعرات الحرارية ولا يتسبب فى زيادة الوزن؟ هذا السؤال يطرحه الكثيرون، فهى معادلة صعبة حول كيفية تناول الطعام الجيد منخفض السعرات الحرارية.

تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن اختيار الطعام الجيد منخفض السعرات الحرارية يعد صعبًا على من يعشق تناول الطعام.

و تقدم استشارى السمنة والنحافة، طرق الاختيار الجيد للطعام الصحى، ومنها:

>1- التنوع فى الطعام يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحتك وتجنب الشعور بالملل.

>2- عليك الاهتمام بتناول السلطة لأنها الكنز الذى نحيا به، وذلك يرجع إلى غناها بالألياف وتشعرك بالشبع وتساعد على عدم الإسراف فى تناول الطعام.

>3- تجنب التوابل والبهارات والمخللات.

>4- الابتعاد عن تناول المقليات والمسبكات، لأنها تسبب الإصابة بعسر الهضم وتلبك الأمعاء.

>5- الإكثار من تناول الماء.

>6- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

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