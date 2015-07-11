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فينجر: بودولسكي رحل لأن ليس له مكانا بالفريق

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فينجر: بودولسكي رحل لأن ليس له مكانا بالفريق فينجر: بودولسكي رحل لأن ليس له مكانا بالفريق

أكد أرسين فينجر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أن اللاعب الألماني لوكاس بودولسكي رحل عن النادي لصعوبة مشاركته في المباريات بسبب كثرة اللاعبين الذين يلعبون في مركزه.

وانتقل الدولي الألماني لنادي جالاتاسراي التركي مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني بعدا قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم في إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقال المدرب الفرنسي لموقع (أرسنال بلاير):"بودولسكي يلعب في مركز به العديد من اللاعبين بالفريق".

وأضاف "شعرت بأنه يحتاج للذهاب لمكان أخر كي يلعب".

وأردف "أعتقد أن هذا الانتقال جيد بالنسبة له لأن لديه الثقة اللازمة بالنفس وثقة المدرب أيضا، لديه الطموح والموهبة. لم أكن واثقا من قدرتي على منحه هذه الفرصة هنا".

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