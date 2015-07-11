رسميا - كاباي يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة كريستال بالاس

(إفى): أعلن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بطل الدوري والكأس في فرنسا، رسميا اليوم انتقال لاعبه الدولي يوهان كاباي إلى صفوف فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

وأشار نادي العاصمة الفرنسية على موقعه الرسمي على الإنترنت: "يعود لاعب الوسط الدولي الفرنسي يوهان كاباي (29 عاما) مرة أخرى إلى الأجواء الإنجليزية التي تركها في يناير 2014 للالتحاق بصفوف فريق باريس سان جيرمان".

تجدر الإشارة إلى أن كاباي قد انضم لصفوف النادي الباريسي خلال فترة الاتنتقالات الشتوية لموسم 2013-2014 قادما من نيوكاسل الإنجليزي.

ولم يفصح النادي عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الفرنسية قد أشارت من جانبها إلى أنها تكلفت ما يقرب من 14 مليون يورو بالإضافة إلى أربعة ملايين أخرى كمتغيرات، وفقا لنتائج اللاعب مع ناديه الإنجليزي.

يذكر أن آلان بارديو المدير الفني الحالي لفريق كريستال بالاس هو الذي كان يتولى تدريب كاباي عندما كان لاعبا في صفوف نيوكاسل في الفترة ما بين 2011-2014.

وشارك كاباي في 56 مباراة مع باريس سان جيرمان، حيث حصل معه على لقب الدوري الفرنسي لعامين متتاليين.

بدورها ربطت وسائل الإعلام الفرنسية بين رحيل كاباي وقدوم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح نادي مانشستر يونايتد.