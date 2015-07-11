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رسميا - ريال مدريد يحتفظ بمارسيلو حتى 2020

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رسميا - ريال مدريد يحتفظ بمارسيلو حتى 2020 رسميا - ريال مدريد يحتفظ بمارسيلو حتى 2020

أعلن ريال مدريد عن تجديد تعاقده مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق وذلك حتى موسم 2019-2020.

وكان ريال مدريد قد ضم مارسيلو عام 2007 قادما من فلومينزي البرازيلي ونجح اللاعب في تجقيق بطولة الدوري 3 مرات وبطولتي كأس بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن مارسيلو صاحب الـ27 عاما سيظل على ذمة ريال مدريد لمدة 5 سنوات قادمة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قدم رسميا أمس الخميس ظهيره الأيمن البرازيلي دانيلو والقادم إليه في سوق الانتقالات الجارية من بورتو البرتغالي.

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