أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توران يتحدث عن ميسي الأفضل والقدوة إنييستا واستبداله لشابي بعد الانضمام لبرشلونة

Google+ Print
توران يتحدث عن ميسي الأفضل والقدوة إنييستا واستبداله لشابي بعد الانضمام لبرشلونة توران يتحدث عن ميسي الأفضل والقدوة إنييستا واستبداله لشابي بعد الانضمام لبرشلونة

أكد أردا توران المنضم حديثا لفريق برشلونة الإسباني أن اللاعب ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم دون أدنى شك.

وقال الدولي التركي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بعد الانضمام لبرشلونة من أتليتكو مدريد:"دائما كنت أقول أن ميسي هو الأفضل. لكن مثلي الأعلى هو أندريس إنييستا، لا أستطيع الانتظار حتى ألعب بجواره".

وأضاف "لا أحد يمكنه أن يحل محل شابي هيرنانديز، أنا هنا لكي أقدم كل ما عندي وليس لأعادل شابي. شابي رمز لكرة القدم، ودائما سيكون رمزا لبرشلونة".

وأردف "كل من يعرفني يعلم جيدا أنني منذ أن كنت صغيرا أريد أن ألعب في برشلونة. هذا النادي هو الأفضل في العالم، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا. الأمر أشبه بالحلم. تلقيت عروضا كثيرة، لكن بمجرد قدوم عرض برشلونة رفضت الأندية الأخرى مباشرة".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 سنة إلى برشلونة مقابل 34 مليون يورو، ولن يستطيع المشاركة إلا في شهر يناير المقبل بسبب العقوبات الموقعة على النادي الكاتالوني بحرمانه من إضافة لاعبا جديدا حتى ذلك التاريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع