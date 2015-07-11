توران يتحدث عن ميسي الأفضل والقدوة إنييستا واستبداله لشابي بعد الانضمام لبرشلونة

أكد أردا توران المنضم حديثا لفريق برشلونة الإسباني أن اللاعب ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم دون أدنى شك.

وقال الدولي التركي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بعد الانضمام لبرشلونة من أتليتكو مدريد:"دائما كنت أقول أن ميسي هو الأفضل. لكن مثلي الأعلى هو أندريس إنييستا، لا أستطيع الانتظار حتى ألعب بجواره".

وأضاف "لا أحد يمكنه أن يحل محل شابي هيرنانديز، أنا هنا لكي أقدم كل ما عندي وليس لأعادل شابي. شابي رمز لكرة القدم، ودائما سيكون رمزا لبرشلونة".

وأردف "كل من يعرفني يعلم جيدا أنني منذ أن كنت صغيرا أريد أن ألعب في برشلونة. هذا النادي هو الأفضل في العالم، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا. الأمر أشبه بالحلم. تلقيت عروضا كثيرة، لكن بمجرد قدوم عرض برشلونة رفضت الأندية الأخرى مباشرة".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 سنة إلى برشلونة مقابل 34 مليون يورو، ولن يستطيع المشاركة إلا في شهر يناير المقبل بسبب العقوبات الموقعة على النادي الكاتالوني بحرمانه من إضافة لاعبا جديدا حتى ذلك التاريخ.