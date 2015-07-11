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رسميا - ليفربول يعين هيندرسون قائدا له خلفا لجيرارد

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رسميا - ليفربول يعين هيندرسون قائدا له خلفا لجيرارد رسميا - ليفربول يعين هيندرسون قائدا له خلفا لجيرارد

(إفي): أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عن اختيار لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هيندرسون رسميا كقائد جديد لليفربول، عقب رحيل النجم ستيفن جيرارد إلى بطولة الدوري الأمريكي.

وقال هيندرسون (25 عاما) على موقع (الريدز) الرسمي "شرف وفخر كبيران أن يتم اختياري قائدا لهذا الفريق. عندما كان يغيب ستيفن (جيرارد) عنا في الموسم الماضي، كنت أحاول القيام بالأمور على أفضل نحو وأنا أرتدي الشارة. الآن سأحاول مواصلة ذلك والنضج كقائد".

وشارك الدولي الإنجليزي، الذي انضم إلى فريق ملعب (أنفيلد) عام 2011 ، في 186 مباراة مع ليفربول، وكسب ثقة المدير الفني للفريق برندان رودجرز.

وقال المدير الفني على موقع النادي "جوردان شخص يقدم النموذج عبر أفعاله، فضلا عن الالتزام والتفاني. يثبت دائما إخلاصه الكامل وهو محترف حقيقي. فضلا عن ذلك، يحترم كثيرا التقاليد التي ترتبط بدور قائد ليفربول".

وخاض هيندرسون موسما موفقا في الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 37 مباراة محققا أفضل سجل شخصي على المستوى التهديفي برصيد ستة أهداف.

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