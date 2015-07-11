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بيلد: ' صفقة العام تمت بنجاح ' .. شفانشتايجر من بايرن إلى يونايتد

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بيلد: ' صفقة العام تمت بنجاح ' .. شفانشتايجر من بايرن إلى يونايتد بيلد: ' صفقة العام تمت بنجاح ' .. شفانشتايجر من بايرن إلى يونايتد

"تمت بنجاح ويونايتد يتمم الصفقة الثالثة بنجاح" الألماني باستيان شفانشتايجر يرحل من بايرن ميونيخ ويتجه إلى مانشستر يونايتد حسبما أكدت صحيفة بيلد الألمانية.

كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ خرج في وقت سابق وأكد إن شفانشتايجر معجب كثيرا بفكرة الانتقال إلى إنجلترا.

مانشستر يونايتد لم يتأخر كثيرا في الدخول سريعا بمفاوضات مع بايرن ميونيخ لأجل لاعب الوسط المتوج بكأس العالم.

وبالفعل تمت الصفقة.

وخرجت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة لتشير بإتمام الصفقة بنجاح لصالح مانشستر يونايتد بمبلغ يقترب من 20 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

وسيتحصل شفانشتايجر على راتب سنوي مقدر بـ10 مليون يورو في الموسم الواحد.

واختتمت بيلد تقريرها برسالة إلى شفانشتايجر.. "نتمنى لك التوفيق شفايني" تحت عنوان "صفقة العام".

الصفقة الثالثة

يونايتد أتم رسميا تعاقده مع ممفيس ديباي لاعب بي اي في آيندهوفن كأول صفقة للفريق.

الصفقة الثانية على وشك الإعلان الرسمي وهو ظهير أيمن نادي تورينو الإيطالي ماتيو دارميان الذي خضع للفحص الطبي يوم الجمعة ومتبقي فقط الإعلان الرسمي.

وسيكون شفانشتايجر هو الصفقة الثالثة ليونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

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