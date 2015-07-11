"صحة الشرقية": مغادرة 4 من المصابين فى حريق أبو كبير واحتجاز آخر حالته حرجة

غادر 4 مصابين مستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية، بعد تماثلهم للشفاء وتقديم العلاج اللازم لهم حيث كانوا يعانون من اخنتاقات شديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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صرح بذلك الدكتورعصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، وأضاف تم نقل طفل مصابا بالحروق بنسبة 40%، لمستشفى ههيا واحتجازه تحت العلاج.
كان 5 مواطنين من أسرة واحدة، قد أصيبوا إثر انفجار أسطوانة البوتاجاز فى شقتهم بمنطقة أولاد فضل التابعة لأبو كبير، وتم نقلهم للمستشفى والسيطرة على الحريق.
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