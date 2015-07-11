"صحة الشرقية": مغادرة 4 من المصابين فى حريق أبو كبير واحتجاز آخر حالته حرجة

غادر 4 مصابين مستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية، بعد تماثلهم للشفاء وتقديم العلاج اللازم لهم حيث كانوا يعانون من اخنتاقات شديدة.

صرح بذلك الدكتورعصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، وأضاف تم نقل طفل مصابا بالحروق بنسبة 40%، لمستشفى ههيا واحتجازه تحت العلاج.

كان 5 مواطنين من أسرة واحدة، قد أصيبوا إثر انفجار أسطوانة البوتاجاز فى شقتهم بمنطقة أولاد فضل التابعة لأبو كبير، وتم نقلهم للمستشفى والسيطرة على الحريق.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/11/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2260594#.VaBq-vmeDGc

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