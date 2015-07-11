أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إيران تهدد تركيا من التدخل عسكريا فى سوريا: "ستكون مقبرة لجنودكم"

Google+ Print
إيران تهدد تركيا من التدخل عسكريا فى سوريا: "ستكون مقبرة لجنودكم" إيران تهدد تركيا من التدخل عسكريا فى سوريا: "ستكون مقبرة لجنودكم"
هدد منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومى والسياسية الخارجية بالبرلمان الإيرانى، من أى تدخل عسكرى تركى فى سوريا.

وبسؤاله عن تخطيط تركيا لتوفير منطقة آمنة داخل سوريا، رد حقيقت قائلا: "نحن لا نرغب فى تحويل سوريا إلى مقبرة للجنود الأتراك".

وأضاف حقيقت بور في حوار أجراه مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني (ICANA): "دخول الجيش التركى فى حرب ضد سوريا مباشرة وإقامة منطقة عازلة محتملة هنا سيكون بمثابة خطأ كبير من جانب منظرى العثمانيين الجدد فى تركيا".

واعتبرت إيران، التى وصفها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارته لها العام الماضي بأنها "بيته الثانى"، أن أى تدخل تركى فى سوريا سيكون بمثابة خطأ كبير ممن يطلقون على أنفسهم العثمانيين الجدد وهدّدت قائلة: "إن سوريا ستتحوّل إلى مقبرة للجنود الأتراك".

تركيا تمهد لتدخل عسكرى فى سوريا.."خارجية أنقرة":مجلس الأمن القومى سيبحث الأمر فى اجتماعه..و"أردوغان" يهدد: لن نسمح بكيان كردى مستقل..و"الاتحاد الديمقراطى"لليوم السابع: لن نسمح بانتهاك سيادة أراضينا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365