إيران تهدد تركيا من التدخل عسكريا فى سوريا: "ستكون مقبرة لجنودكم"

هدد منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومى والسياسية الخارجية بالبرلمان الإيرانى، من أى تدخل عسكرى تركى فى سوريا.

وبسؤاله عن تخطيط تركيا لتوفير منطقة آمنة داخل سوريا، رد حقيقت قائلا: "نحن لا نرغب فى تحويل سوريا إلى مقبرة للجنود الأتراك".

وأضاف حقيقت بور في حوار أجراه مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني (ICANA): "دخول الجيش التركى فى حرب ضد سوريا مباشرة وإقامة منطقة عازلة محتملة هنا سيكون بمثابة خطأ كبير من جانب منظرى العثمانيين الجدد فى تركيا".

واعتبرت إيران، التى وصفها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارته لها العام الماضي بأنها "بيته الثانى"، أن أى تدخل تركى فى سوريا سيكون بمثابة خطأ كبير ممن يطلقون على أنفسهم العثمانيين الجدد وهدّدت قائلة: "إن سوريا ستتحوّل إلى مقبرة للجنود الأتراك".

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