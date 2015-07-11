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الزمالك يوضح لـ في الجول: لماذا الاعتراض على قميص أورلاندو الأحمر

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الزمالك يوضح لـ في الجول: لماذا الاعتراض على قميص أورلاندو الأحمر الزمالك يوضح لـ في الجول: لماذا الاعتراض على قميص أورلاندو الأحمر

لماذا يعترض الزمالك على ظهور أورلاندو بالقميص الأحمر؟ هل حقا سيلعب أورلاندو بالقميص الأسود بقرار من الزمالك؟ أسئلة واستفسارات عديدة أجاب عليها حمادة أنور مدير إداري نادي الزمالك لـFilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

الموقع الرسمي لنادي الزمالك أكد إن الزمالك رفض ارتداء أورلاندو للقميص الأحمر وهو القميص البديل للفريق خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وأوضح حمادة أنور لـFilGoal.com أسباب الرفض قائلا: "تم الاتفاق في وقت سابق على ما سيقوم فريق أورلاندو بارتدائه في المباراة وهو الزيي الأساسي الأسود، وتم اخبرنا بذلك من قبل الاتحاد الإفريقي".

وأضاف " ولكننا فوجئنا في الاجتماع الفني بطلب مسؤولي أورلاندو بارتداء القميص الأحمر على عكس ما تم الاتفاق عليه في السابق ولذلك سجلنا اعتراضنا".

وأتم "ولكن في النهاية سيرتدي أورلاندو القميص الأحمر. نحن فقط سجلنا اعتراضنا على الواقعة".

وسيظهر الزمالك بالزيي التقليدي الأبيض ضد أصحاب الأرض أورلاندو بالقميص الأحمر.

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