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انتقالات في الجول - الإسماعيلي يكشف خطة الزمالك البديلة إذا رفض السولية عرضه

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انتقالات في الجول - الإسماعيلي يكشف خطة الزمالك البديلة إذا رفض السولية عرضه انتقالات في الجول - الإسماعيلي يكشف خطة الزمالك البديلة إذا رفض السولية عرضه

كشف مصدر مسؤول في إدارة الإسماعيلي هدف مجلس إدارة الزمالك بخصوص عمرو السولية لاعب الوسط.

وعرض الزمالك على الإسماعيلي 10 ملايين جنيه بجانب ثلاثة لاعبين من إجمالي خمسة يختار من بينهم.

وقال المصدر لـFilGoal.com يوم الجمعة: "مسؤولو الزمالك وضعوا رغبتهم تجاه عمرو السولية في هدفين .. الأول وهو الحصول على خدماته وإقناعه باللعب للفريق".

وأضاف "الثاني هو عدم انتقاله للأهلي إذا ما رفض عرض الزمالك".

وأشار "الزمالك عرض علينا تدعيم صفوف الإسماعيلي بثلاثة لاعبين يكون لنا الأولوية في ضمهم بشرط الحفاظ على السولية وعدم الموافقة على عرض الأهلي".

وتابع المصدر المسؤول "الزمالك وضع قائمة من 10 لاعبين سيرحلوا عن الفريق وأخبرنا بأن لنا أولوية في ضم ثلاثة أسماء".

وعلى ذلك أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com أن الاتجاه هو الإبقاء على السولية إذا لم يرحل للاحتراف الخارجي سيستمر لنهاية عقده.

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