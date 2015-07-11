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الإسماعيلي لـ في الجول: الفيفا قرر إعادة النقاط المخصومة لكن بشرط

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الإسماعيلي لـ في الجول: الفيفا قرر إعادة النقاط المخصومة لكن بشرط الإسماعيلي لـ في الجول: الفيفا قرر إعادة النقاط المخصومة لكن بشرط

قال محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إن مسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أبلغوا محامي النادي أنه في الإمكان استرداد الدراويش للنقاط الست المخصومة.

وكان الإسماعيلي قد عوقب بخصم ست نقاط من رصيده مطلع الموسم بسبب التأخر في سداد مستحقات وكيل اللاعب جون أويري.

وأضاف أبو السعود لـFilGoal.com يوم الجمعة: "مسؤولو الفيفا أبلغوا المحامي الخاص بالنادي أن هناك احتمالا بإعادة النقاط المخصومة للفريق في حالة واحدة".

وتابع "وهي أن يكون الإسماعيلي أقرب من غيره للعب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

ويشارك بطل كأس في كأس الكونفدرالية وبالتالي إن فاز أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري باللقب سيفتح فرصة للرابع بالمشاركة الإفريقية.

وأردف أبو السعود "سنقدم تظلم جديد لاسترداد النقاط للحصول على فرصة الوصول للترتيب الرابع".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق ست نقاط عن المقاصة الرابع.

ويتبقى مواجهة للدراويش ضد حرس الحدود بينما المقاصة يواجه الاتحاد.. وأمل الإسماعيلي هو استعادة النقاط الستة مع فوزه لاحتلال الترتيب الرابع والمنافسة على الكأس أو يفوز الأهلي أو الزمالك أو إنبي بكأس مصر.

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