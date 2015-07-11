مدرب أورلاندو لجمهوره: ارهبوا الزمالك .. لأن هذا ما نجده خارج ملعبنا

طالب إيريك تينكر المدير الفني لأورلاندو بايرتس جمهور فريقه من التوافد بقوة لدعم ممثل جنوب إفريقيا أمام الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

واشترى 18 ألف مشجع تذاكر المباراة للحضور في مدرجات ملعب مبومبيلا الذي يتسبع لـ40 ألف مشجع.

وقال تينكر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام جنوب إفريقيا: "آمل أن نجد جمهور يملأ جنبات المدرجات بغض النظر عن انتمائهم".

وأضاف "سيكون رائع أن يخلق الجمهور مناخا حماسيا وتحفيزيا للاعبين، وخلق مناخا عدائيا للضيوف لأن هذا ما نجده عندما نسافر في أنحاء القارة".

وتحدث تينكر عن الزمالك قائلا: "درسنا نقاط ضعف المنافس وركزنا على نقاط القوة وهذا هو المهم في طرق إعدادنا".