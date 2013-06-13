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حملة أمنية ببحيرة المنزلة بدمياط

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حملة أمنية ببحيرة المنزلة بدمياط حملة أمنية ببحيرة المنزلة بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 4 دقائق

خرجت حملة أمنية ببحيرة المنزلة بدمياط برئاسة اللواء طارق عفيفي مساعد مدير الأمن والعقيد عمر الفداوي رئيس قسم شرطة المسطحات المائية وضباط إدراة البحث الجنائي وبالاشتراك مع اثنين من المجموعات القتالية من الأمن المركزي على المسطح المائي على بحيرة المنزلة، وأسفرت الحملة عن عمل تنمية وتطهير داخل بحيرة المنزلة على مساحة 2 فدان بمنطقتي السيالة والمثلث دائرة مركز دمياط، كما تم ضبط 4 قضايا غزل تحاويط بطول 120 متر بمنطقة العنانية دائرة مركز شرطة دمياط، وتحرر عن ذلك المحاضر ارقام (5.4.3.2/17) أحوال قسم مصطحات دمياط لسنة 2013 م، كما تم ضبط عدد قضية جوابي بـ5 جوبية بمنطقة العنانية دائرة مركز شرطة دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (6/18) أحوال قسم مصطحات دمياط لسنة 2013 م.

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