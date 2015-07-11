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بالفيديو - لصالح الزمالك .. الصفاقسي يتعادل مع ليوبار

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بالفيديو - لصالح الزمالك .. الصفاقسي يتعادل مع ليوبار بالفيديو - لصالح الزمالك .. الصفاقسي يتعادل مع ليوبار

فشل نادي الصفاقسي التونسي في استغلال عامل الأرض والجمهور ليكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ليوبار الكونجولي في الكونفدرالية.

ويأتي التعادل لصالح الزمالك الذي نجح في جمع أول ثلاث نقاط وسيحافظ على مركزه قبل مواجهة أورلاندو بايرتس الذي نجح أيضا في الفوز في أول لقاء له.

الصفاقسي استضاف ليوبار في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية.

وسجل سيزير جدانزي الهدف الأول لصالح الضيوف ليوبار قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

قبل أن يدرك علاء الدين صالح التعادل للصفاقسي من علامة الجزاء في الدقيقة 50.

ولم يظهر الصفاقسي بالمستوى المعهود بل كان ليوبار أقرب للتسجيل في أكثر من لقطة. حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن التعادل.

ووصل الصفاقسي إلى نقطته الأولى نفس الحال بالنسبة لليوبار.

وتستكمل مباريات المجموعة الثانية بمواجهة أورلاندو ضد الزمالك.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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