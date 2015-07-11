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مرتضى منصور: شيكابالا وقع للزمالك على بياض

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مرتضى منصور: شيكابالا وقع للزمالك على بياض مرتضى منصور: شيكابالا وقع للزمالك على بياض

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع محمود عبد الرزاق شيكابالا على بياض للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى للانضمام إلى قائمة لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

ليدخل شيكابالا في أزمة مع النادي البرتغالي إلا أنها انتهت حسبما أكد رئيس نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "شيكابالا سيسافر إلى البرتغال بعد نهاية عيد الفطر للاعتذار".

وأضاف في تصريحات مع قناة (صدى البلد) "شيكابالا وقع على بياض مع الزمالك وسينضم إلى الفريق بداية الموسم المقبل".

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