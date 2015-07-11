المهمة الإفريقية - الزمالك يريد خطف ' القرصان ' الذي لا يقهر

بعد اقترابه من حسم الدوري المصري محليا .. يدخل الزمالك في مهمة إفريقية جديدة عندما يحل ضيفا على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا عصر السبت.

وبعد تعادل الصفاقسي مع ليوبار في تونس.. لن يتأثر ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة الزمالك ضد أورلاندو بعد فوز كلاهما في الجولة الأولى.

لكن يبقى تأجيل حسم صدارة المجموعة بعد نتيجة المباراة التي ستلعب في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا وتنقلها قناة beIN sports 3.

أورلاندو لا يقهر

في الطبيعي أن القرصان هو من يقوم بالخطف.. لكن إذا أراد الزمالك مواصلة المهمة الإفريقية بنجاح فعليه العبور من هذا الاختبار.

فأورلاندو لم يهزم أي مباراة من المواجهات السبعة التي خاضها في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، فاز في خمسة منهم أخر أربعة على التوالي وتعادل في أثنين.

وحقق أورلاندو الفوز دائما على ملعبه أمام كل المنافسين الذي واجههم حتى الوصول لدور المجموعات.

وسجل لاعبوه 16 هدفا بمعدل 2.2 هدفا في كل مباراة، وتلقت شباكهم سبعة أهداف بمعدل هدف على الأقل في كل مباراة.

إذن فاختبار دفاع الزمالك الحقيقي هذا الموسم سيكون بصدام قوي مع ممثل جنوب إفريقيا.

بينما دفاع أورلاندو ليس بالمستحيل أن تخترقه والدليل أن شباكه تهتز مرة في كل مباراة على الأقل.. ويدعمه فقدان لاعبه الأساسي سيابونجا سانجويني الذي غادر المعسكر بعد وفاة شقيقته.

غيابات الزمالك

الزمالك أيضا يفقد أبرز لاعبيه في الأونة الأخيرة وهما حازم إمام وعمر جابر وبات صداع الفريق الأبيض في ظهيريه.

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لكن جوزفالدو فيريرا المدير الفني بحسب موقع الزمالك الرسمي سيعتمد على حمادة طلبة كظهير أيمن على غير العادة وأحمد سمير كظهير أيسر.

لكن صفوف الزمالك الأخرى ستكون جاهزة للصدام خاصة مع عودة باسم مرسي للفريق عقب إيقافه أمام الصفاقسي في فوز الأبيض 1-0.

الثأر

مواجهة أورلاندو ليست جديدة على الزمالك.. لكن ذكرياته مع بطل جنوب إفريقيا السابق سيئة.

فقد خسر 4-1 في مباراة بجنوب إفريقيا لكنه فاز 2-1 في الجونة بدوري أبطال إفريقيا 2013.

لكن فريق الزمالك الحالي به العديد من الأسماء التي سيتفاجأ بها فريق أورلاندو الذي واجه عناصر مختلفة تماما قبل عامين.

فقط بين قائمة الزمالك الحالية التي واجهت أورلاندو حمادة طلبة وأحمد توفيق وأحمد عيد عبد الملك ومحمود عبد الرحيم جنش، بينما عمر جابر غائب للإصابة.

والوحيد الذي هز شباك أورلاندو من قائمة الزمالك الحالية هو أحمد عيد عبد الملك.

بينما كل الأسماء المتبقية في قائمة الزمالك ستكون وجوها جديدة على أورلاندو بايرتس.

فهل ينجح الزمالك في الثأر واحتلال الصدارة؟