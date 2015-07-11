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السياحة والمصايف بالإسكندرية تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر

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السياحة والمصايف بالإسكندرية تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر السياحة والمصايف بالإسكندرية تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بوضع خطة للمرور اليومى على جميع الشواطئ بالإسكندرية، وعمل حملات مكثفة لمنع وقوع أى مخالفة، والتأكد من توافر كافة الخدمات على الشواطئ والاتفاق مع شركة النظافة لرفع مخلفات الشواطئ أولًا بأول وتوفير عربات الإسعاف والاتفاق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية والأمان على الشواطئ ومنع الاشتباكات قبل وقوعها وكذا توفير المسعفين بكل شاطئ .

وعلى صعيد آخر، أكدت الإدارة وضع خطة لتكثيف الحملات على كافة المحال الخاضعة لإدارة السياحة، وذلك للتأكد من الأسعار المتعاقد عليها وعدم وجود مخالفات وتم التنسيق مع مديرية والصحة لعمل حملات مشتركة خلال أيام العيد والتأكد من عدم إقامة أى حفلات بالمنشآت دون إصدار تصريح من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف .

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مصر 365

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