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بالصور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دمليج فى المنوفية

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نظمت الجمعية الخيرية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حفل توزيع مسابقة القرآن الكريم بالمسجد الغربى بالقرية، حيث شارك فى المسابقة ما يقرب من 300 متسابق من حفظة القرآن الكريم بالقرية، وتم تكريم جميع المشاركين، وتقديم جوائز عينية للفائزين.

أشرف على المسابقة الشيخ مسعود حريبة، والدكتور سامى مجر، عميد كلية التخطيط والعمران السابق، والشيخ على الفقى، والشيخ سعد زغلول، بحضور صلاح أيوب، رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين نائبًا عن العميد حاتم السبع، رئيس مجلس مدينة منوف، وأشرف مجر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمود حرحش وطارق مجر أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى المئات من أهالى القرية ومن بين هؤلاء الفائزين الطلاب محمد محمود الأتريسى، ومختار محمود جعفر، والسيد فتحى أبوزيد.

من جانبه، أكد صلاح أيوب، رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين، أن هؤلاء الطلاب هم مثال مشرف يجب الجميع أن يحتزوا بهم جميع الطلاب لكى يكون أسوة حسنة بين جميع أفراد المجتمع المصرى لأن حفظ القرآن الكريم يحفظ حافظه من كل سوء ويبعده عن الأفعال الخبيثة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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