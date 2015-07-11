الصحة: 26 مريض جوشر مسجلين بـ"التأمين الصحى" وعلاج الفرد بـ4.6 مليون جنيه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن مصر بها 26 حالة مصابة بمرض "جوشر" منهم 10 بمحافظة الدقهلية، موضحاً أن المرض لا يوجد علاج شاف له فى العالم، وغير مسجل له علاج بمصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفيه مع المحامى والإعلامى خالد أبو بكر، عبر برنامجه القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم، إن علاج كل مريض بالجوشر يكلف الدولة 4.6 مليون جنيه فى العام، وهو أقصى من القانون المحدد للوزارة، وحال حصول المريض على حكم قضائى يلزم الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء بتوفير علاج للمريض عبر شرائه من الخارج بالأمر المباشر.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الوزارة رفعت تقارير بمشاكل المستشفيات لرئيس الوزراء، مؤكداً أن الوزارة ستحقق فى إهمال أحد الأطباء بمستشفى أم المصريين بالجيزة مع أحد المرضى، خاصة أن المستفيات مجهزة لا ينقصها أى شىء من التجهيزات وبالتحديد مستشفى أم المصريين.