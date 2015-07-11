130 أتوبيسًا جديدًا لخدمة المواطنين خلال أيام العيد بمحافظة القاهرة

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن الهيئة استعدت بشكل كامل لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 130 أتوبيسًا جديدًا من دفعة الأتوبيسات التى حصلت عليها الهيئة فى الفترة الأخيرة لتعزيز أسطول السيارات طوال أيام العيد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستعمل على 32 خط أتوبيسات إضافيًا لتغطية جميع فترات اليوم خلال إجازة العيد الذى من المقرر له أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الدفع بـ5 أتوبيسات نهرية سياحية، وعدد من الوحدات العادية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك لخدمة الرحلات النيلية بالمتنزهات العامة الواقعة على النيل مثل القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.

محافظ القاهرة: توفير أوتوبيسات نقل عام بالمناطق التاريخية استعدادا للعيد