أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

130 أتوبيسًا جديدًا لخدمة المواطنين خلال أيام العيد بمحافظة القاهرة

Google+ Print
130 أتوبيسًا جديدًا لخدمة المواطنين خلال أيام العيد بمحافظة القاهرة 130 أتوبيسًا جديدًا لخدمة المواطنين خلال أيام العيد بمحافظة القاهرة
أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن الهيئة استعدت بشكل كامل لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 130 أتوبيسًا جديدًا من دفعة الأتوبيسات التى حصلت عليها الهيئة فى الفترة الأخيرة لتعزيز أسطول السيارات طوال أيام العيد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستعمل على 32 خط أتوبيسات إضافيًا لتغطية جميع فترات اليوم خلال إجازة العيد الذى من المقرر له أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الدفع بـ5 أتوبيسات نهرية سياحية، وعدد من الوحدات العادية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك لخدمة الرحلات النيلية بالمتنزهات العامة الواقعة على النيل مثل القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.


>محافظ القاهرة: توفير أوتوبيسات نقل عام بالمناطق التاريخية استعدادا للعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365