أحمد الزند: اختيار النائب العام الجديد نهاية الأسبوع المقبل

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل المصرى، إن الأمر المتعلق باختيار نائب عام جديد خلفا للمستشار الشهيد هشام بركات، الذى طالته يد الغدر الأيام الماضية لن يطول أكثر من الأسبوع المقبل.

وأضاف الزند خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، على فضائية "صدى البلد"، أننا داخل الدولة بحاجة إلى أننا نزيد من إنتاجنا والعدول عن المطالب الفئوية لأننا رأينا حجم العجز فى الموازنة.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة كشف المستشار أحمد الزند، أنه فى انتخابات سابقة تم توفير 5 آلاف هاتف محمول فى دائرة مغلقة للاتصال بغرفة العمليات المشكلة فى نادى القضاة، بينما تم التأمين فى الانتخابات العامة التى عقدت من قبل بمبلغ مليون جنيه على كل قاضى يشارك فى العملية الانتخابية مضيفاً "ولو كنت أستطيع لجعلتها 10 ملايين"، مؤكدا أنه قبل حكم الدستورية العليا على قانون الانتخابات كان تم التعاقد شركات التأمين ولا يزال سار مفعولها وضمانتها تجاه تأمين القضاة.

وأكد وزير العدل، أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الداخلية وجهد ملموس تبذله الوزارة فى تأمين القضاة، ولذلك تم الالتزام بأن كل قاض سيعمل داخل بلده أو المنطقة القريبة منه، ولن يذهب إلى بلد أخرى من أجل الإشراف على العملية الانتخابية نظرا لتعرض حياتهم للخطر فى حال انتقالهم يوميا إلى مكان الاقتراع فى المناطق البعيدة.