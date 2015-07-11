تعزيزات أمنية بمواقف السيارات المتجهة للصعيد لمنع زيادة التعريفة

تدفع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتعزيزات أمنية فى مواقف السيارات المتجهة إلى وجه قبلى لمنع زيادة التعريفة على جمهور الركاب، فى ظل زحف المواطنين على مواقف السيارات المتجهة للصعيد لقضاء إجازة العيد مع ذويهم.

كما تعمل الإدارة العامة للمرور على زيادة أعداد الضباط والأفراد فى الشوارع، للقضاء على الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى، خاصة مع نزول المواطنين للشوارع لشراء مستلزمات العيد.

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