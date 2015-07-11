10 آلاف سلة غذائية لصعيد مصر

تواصل قوافل هيئة آل مكتوم الخيرية المرحلة الثالثة لتوزيع مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية بشكل متزامن في محافظات صعيد مصر، حيث تم توزيع سبعمئة سلة غذائية في محافظة بني سويف وخمسمئة في محافظة المنيا وخمسمئة في محافظة الفيوم وألف في كل من محافظة أسيوط ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضح الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار الهيئة ان قوافل الهيئة أكملت توزيع حوالث 7 آلاف سلة غذائية/ كرتونة رمضانية/ من ضمن 10 آلاف سلة غذائية بقيمة 500 ألف درهم، حيث تحتوي السلة على 20 كيلوجراما مواد غذائية تكفي اسرة مكونة من 4 الى 5 افراد لمدة شهر كامل.. ومن المتوقع أن يتم انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة خلال الايام القادمة إلى محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والشرقية بالوجه البحري ومنطقة النوبة في أقصى صعيد مصر قرب الحدود السودانية، مؤكدا على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتحري الدقة في إيصال هذه المساعدات الإنسانية الى مستحقيها.

وكانت وزارة التنمية المحلية بمصر وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية في نهاية شهر مايو الماضي. يهدف البروتوكول ـ الذي وقعه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المصري وميرزا الصايغ رئيس مجلس امناء هيئة آل مكتوم ـ الى تنمية الأسر الفقيرة في صعيد مصر والنهوض بها.. وكذلك تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية.