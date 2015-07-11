أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن محمد يكرم «كهرباء دبي» لرعايتها الجائزة الدولية للقرآن

Google+ Print
منصور بن محمد يكرم «كهرباء دبي» لرعايتها الجائزة الدولية للقرآن منصور بن محمد يكرم «كهرباء دبي» لرعايتها الجائزة الدولية للقرآن

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم هيئة كهرباء ومياه دبي على رعايتها الدورة التاسعة عشرة للجائزة، وأنشئت الجائزة عام 1998 بقرار صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تسلم التكريم بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية. وتهدف الجائزة إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في دعم الأنشطة المجتمعية في كافة المجالات وتجسيد التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي والخارجي بكافة قضاياه لغرس القيم والسلوكيات التي يحث عليها الدين الحنيف والموروث الوطني الإماراتي.

وجاءت رعاية الهيئة لفعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة في إطار مسؤولياتها تجاه المجتمع، وكجزء من جهودها المتواصلة الرامية إلى دعم وإنجاح المبادرات المجتمعية والثقافية والدينية تعزيزاً لمكانة دبي كمركز ثقافي وإنساني عالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية