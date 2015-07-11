منصور بن محمد يكرم «كهرباء دبي» لرعايتها الجائزة الدولية للقرآن

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم هيئة كهرباء ومياه دبي على رعايتها الدورة التاسعة عشرة للجائزة، وأنشئت الجائزة عام 1998 بقرار صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تسلم التكريم بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية. وتهدف الجائزة إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله في دعم الأنشطة المجتمعية في كافة المجالات وتجسيد التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي والخارجي بكافة قضاياه لغرس القيم والسلوكيات التي يحث عليها الدين الحنيف والموروث الوطني الإماراتي.

وجاءت رعاية الهيئة لفعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة في إطار مسؤولياتها تجاه المجتمع، وكجزء من جهودها المتواصلة الرامية إلى دعم وإنجاح المبادرات المجتمعية والثقافية والدينية تعزيزاً لمكانة دبي كمركز ثقافي وإنساني عالمي.