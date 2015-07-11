زراعة قلب طبيعي عوضاً عن الصناعي لمواطن

أبدى مستشفى جامعة ليل الفرنسية استعداداته لاستقبال الشاب المواطن البالغ من العمر 21 عاما والذي اجريت له عملية زراعة قلب صناعي الاسبوع الماضي في مركز القلب والقسطرة في مستشفى القاسمي، وذلك لزراعة قلب طبيعي واستكمال علاجه حتى يتم شفاؤه نهائياً. وأعلن ذلك البروفسور الدكتور توماس مدين استشاري القلب في مستشفى جامعة ليل الفرنسية وذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها مركز القلب والقسطرة لإجراء عمليات نوعية لزراعة صمام من خلال الشريان السباتي الأيسر، وهذه الأنواع من العمليات تجري فقط في مستشفى القاسمي في الشارقة.

بداية

وتفصيلاً قال الدكتور وائل العباسي استشاري امراض القلب في مستشفى القاسمي إن أول عملية اجريت خلال الورشة كانت لأحد المواطنين يبلغ من العمر 77 عاما من مدينة خورفكان، حيث كان يعاني من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور شديدة في عضلة القلب وتضيق شديد في الصمام الابهر، مشيرا الى ان المريض أجريت له عملية تبديل شرايين في الولايات المتحدة الامريكية منذ اكثر من 10 سنوات، ولكنه في الايام الماضية ادخل الى مستشفى خورفكان بسبب اعتلال الوظائف التنفسية بسبب ضعف عضلة القلب واحتاج إلى تنفس صناعي.

نجاح

وأضاف الدكتور وائل إنه بعد علميات الفحص والمعاينة اتضح ان المريض يحتاج الى تبديل الصمام الابهر وبما ان عضلة القلب غير قادرة على تحمل عملية قلب مفتوح ولا يمكن زراعتها من خلال الشريان الفخذي المعتاد بسبب تضييقات شديدة، لذا فقد تم الولوج الى الصمام الابهري من خلال الشريان السباتي الايسر، وتكللت العملية التي استغرقت 45 دقيقة بالنجاح والمريض بصحة جيدة.

ومن جهته اشار الدكتور توماس مدين الى ان العملية تمت بنجاح بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي اي نوع من المضاعفات، بخلاف النظام التقليدي القديم وهو استبدال الشرايين عن طريق شريان الفخذ، موضحا ان هذا النوع من العمليات يتطلب فريقا طبيا وفنيا متدربا ومؤهلا على اعلى مستوى من الحرفية، وهذا ما يتوفر في مركز القلب والقسطرة في مستشفى القاسمي.

شراكة

ومن جانبه اشار الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس واستشاري امراض القلب والقسطرة الى ان ورشة العمل والعملية اقيمت بمشاركة الدكتور توماس مدين من مستشفى جامعة ليل الفرنسية وذلك لتمرسه في عمليات زراعة الصمام عن طريق الشريان السباتي، موضحاً أن هذا النوع من العمليات أجري للمرة الرابعة في مستشفى القاسمي، لانه يعتبر المركز الاوحد في المنطقة الذي يقوم بمثل هذه العمليات عن طريق الشريان السباتي.