461 ألف صائم ومصلٍّ في جامع الشيخ زايد خلال رمضان

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي نحو 461 ألف صائم ومصل خلال شهر رمضان الكريم فيما نصب مشروع «ضيوفنا الصائمون» الذي يقام سنويا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، طيلة الشهر الفضيل 12 خيمة في ساحات الجامع تناول فيها نحو 325 ألف صائم موائد الطعام.

وأم جموع المصلين الشيخ إدريس أبكر والشيخ يحيى عيشان والشيخ مشاري العفاسي وذلك ضمن برنامج «مصابيح رمضانية» الذي يستضيف مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلاله نخبة من قراء القرآن الكريم لإحياء صلاتي التراويح والتهجد.

وكثف مركز جامع الشيخ زايد الكبير نشاطه خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل بمشاركة القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي ونادي ضباط القوات المسلحة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة كوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات وإداراة الطوارئ والسلامة العامة وإدارة المهام الخاصة والإدارة العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر ومركز إدارة النفايات بأبوظبي.

خطط

وينسق المركز مع إدارات وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتنظيم حركة المرور في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة ولإعداد خطط الطوارئ من خلال توفير سيارات إسعاف وإطفاء لتأمين راحة وسلامة المصلين.

واستعدادا منه لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر وبالتحديد ليلة 27 رمضان أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير تجهيز المواقف الإضافية التي تم تخصيصها لمركبات المصلين في الساحة المجاورة علاوة على تخصيص مواقف مدينة زايد الرياضية لاستيعاب هذه المركبات كما وفر المركز وبالتعاون مع دائرة النقل بأبوظبي حافلات مجانية لنقل المصلين من هذه المواقف الإضافية إلى مبنى الجامع وذلك حرصا منه على توفير الخدمات للمصلين لأداء صلاتي التراويح والتهجد بكل سهولة ويسر.