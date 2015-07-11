الهيئات الانتخابية تمثل 5606 مضاعف لمقاعد «الوطني»

كشفت قوائم الهيئات الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً ارتفاع أعداد أعضاء الهيئات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 والبالغ عددهم 224 ألفا و279 مواطنا ومواطنة إلى 5606 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارات في المجلس الوطني الاتحادي مقابل 3382 مضاعف في انتخابات عام 2011 حيث بلغ عدد الهيئات الانتخابية في تلك الانتخابات 135 ألفا و308 مواطنين ومواطنات، فيما حددت التعليمات التنفيذية للانتخابات الحد الأدنى لأعضاء القوائم بـ 300 ضعف فقط لعدد المقاعد وفقاً للدستور وهم 40 مقعداً وبعدد 12 ألف عضو وكان الشباب الأكثر تمثيلاً في القوائم.

ويتوزع أعضاء الهيئات بواقع 90 ألفا و408 أعضاء في أبوظبي وبمضاعف 11 ألفاً و301 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي والبالغ 8 مقاعد و52 ألفا و658 عضوا في دبي وبمضاعف بلغ 6696 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس البالغ 8 مقاعد و31 ألفا و766 عضوا في الشارقة وبمضاعف بلغ 5294 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي البالغ 6 مقاعد و6090 عضواً في عجمان وبمضاعف بلغ 1522 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي البالغ 4 مقاعد و4105 أعضاء في أم القيوين وبمضاعف بلغ 1026 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي البالغ 4 مقاعد و27 ألفا و455 عضوا في رأس الخيمة وبمضاعف بلغ 4575 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي والبالغ 6 مقاعد و10 آلاف و887 عضوا في الفجيرة وبمضاعف بلغ 2721 لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي والبالغ 4 مقاعد.

الفئات العمرية

ووفقا لتوزيع أعضاء الهيئات الانتخابية حسب الفئة العمرية فقد بلغ عدد أعضاء الهيئات على مستوى الدولة أكبر من 60 عاماً 18 ألفا و709 أعضاء وبنسبة اقل من 1% ومن 40 إلى 60 سنة بلغ 55 ألفا و267 عضوا بنسبة 24.6% من اجمالي عدد الهيئات الانتخابية بالدولة والبالغ 224 ألفا و279 عضوا، وأقل من 40 سنة 150 ألفا و303 أعضاء وبنسبة 67% موزعين في أبوظبي بواقع 8294 اكبر من 60 عاما و21 ألفا و232 من 40 إلى 60 عاما، و60 ألفا و882 عضوا أقل من 40 عاما.

وفي إمارة دبي يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية أكبر من 60 سنة 6170 عضواً، ومن 40 الى 60 سنة بلغ 15 ألفا و559 عضوا والفئة العمرية اقل من 40 عاما 31 ألفا و839 عضوا.

وفي إمارة الشارقة يبلغ عد أعضاء الهيئة الانتخابية أكبر من 60 سنة 2529 عضوا وبنسبة تبلغ اقل من 1 % ومن الفئة العمرية من 40 الى 60 سنة 7110 أعضاء وبنسبة 22 % واقل من 40 سنة 22 ألفا و127 عضوا وبنسبة 69 %.

وفي عجمان يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 6090 عضوا منهم 332 عضوا في الفئة العمرية اكبر من 60 سنة وبنسبة اقل من 1 % من الهيئة الانتخابية ومن 40 الى 60 سنة 1521 عضوا وبنسبة 25% وأقل من 40 سنة 4247 عضوا وبنسبة 70 %.

وفي إمارة ام القيوين يبلغ عدد اعضاء الهيئة الانتخابية 4105 عضوا موزعين الى اكبر من 60 سنة بعدد 129 عضو وبنسبة اقل من 1% من الهيئة الانتخابية ومن 40 الى 60 سنة 1133 عضو وبنسبة 27% وقل من 40 سنة 2843 عضو وبنسبة 69%.

وفي إمارة رأس الخيمة يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 27 ألفا و455 عضوا منهم 1175 اكبر من 60 سنة وبنسبة اقل من 1% من اعضاء الهيئة الانتخابية ومن 40 الى 60 سنة 7173 عضوا وبنسبة 26% وأقل من 40 سنة 19 ألفا و107 أعضاء وبنسبة 69%.

وفي إمارة الفجيرة يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 10 آلاف و887 عضوا موزعين الى الفئة العمرية اكبر من 60 سنة بعدد 90 عضوا وبنسبة تقل عن 1% من أعضاء الهيئة ومن 40 إلى 60 سنة 1539 عضوا وبنسبة 14% وأقل من 40 سنة 9258 عضوا وبنسبة 85%.

نسبة الشباب

وقالت ان نسبة الشباب من الفئة العمرية أقل من 40 عاما وهم النسبة الأكثر تمثيلاً بين أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 مقابل 71% في انتخابات عام 2011، حيث بلغ عدد المنتمين للفئة العمرية اقل من 40 عاما 150 ألفا 303 أعضاء في قوائم 2015 من 224 ألفا و279 عضوا إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية بالدولة مقابل 96 ألفا و134 عضوا من إجمالي 135 ألفا و308 عدد الأعضاء في انتخابات 2011.

ويتوزع الشباب من الفئة العمرية اقل من 40 عاما على مستوى الإمارات في انتخابات 2015 بواقع 67% في أبوظبي مقابل 70% لعام 2011، وفي دبي 59% مقابل 68% عام 2011 وفي إمارة الشارقة بلغت 70% مقابل 71.5% لعام 2011، وفي عجمان 70% مقابل 73% في عام 2011، وفي إمارة رأس الخيمة 70% مقابل 72% في انتخابات 2011 وفي إمارة أم القيوين 69% مقابل 67.7% لعام 2011، وفي إمارة الفجيرة 85% مقابل 87.3% في عام 2011.

معدلات زيادة أعضاء هيئات الإمارات

وفيما يتعلق بتوزيع أعضاء الهيئات الانتخابية على الإمارات المختلفة، فقد بلغ عدد أعضاء القائمة الانتخابية لإمارة أبوظبي في انتخابات 2015 نحو 90 ألفا و408 أعضاء مقابل 47 ألفا و444 عضوا في عام 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 90.5% وفي إمارة دبي 53 ألفا و568 عضوا مقابل 37514 عضوا في 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 42.7%، وفي إمارة الشارقة 31 ألفا و766 عضوا مقابل 19 ألفا و971 عضوا وبزيادة بلغت نسبتها 59% وفي إمارة عجمان 6090 عضوا مقابل 3920 عضوا في عام 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 55% وفي إمارة أم القيوين 4105 أعضاء مقابل 3285 عضوا في انتخابات 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 24.9% وفي رأس الخيمة 27 ألفا و455 عضوا مقابل 16 ألفا و850 عضوا في عام 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 62.9% وفي إمارة الفجيرة 10 آلاف و887 عضوا مقابل 6324 عضوا في عام 2011 وبزيادة بلغت نسبتها 71%.

توزيع

يتوزع أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى إمارات الدولة والبالغ عددهم 224 ألفا و279 عضوا إلى 116 ألفا و56 من الذكور و108 آلاف و223 من الإناث ، موزعين على الإمارات بواقع 90 ألفا و408 أعضاء في أبوظبي 42 ألفا و329 من الذكور و48 ألفا و79 من الإناث ، و53 ألفا و568 عضوا في دبي منهم 26 ألف و231 من الذكور و27 ألفا و337 من الإناث ، و31 ألفا و766 عضوا في الشارقة، منهم 16 ألفا و904 من الذكور، و14 ألفا و862 من الإناث ، و6090 عضوا في عجمان منهم 3269 من الذكور ، و2821 من الإناث، و4105 أعضاء في أم القيوين منهم 2480 من الذكور، و1625 من الإناث.

27 ألفا و455 عضوا في رأس الخيمة منهم 17 ألفا و928 من الذكور و9527 من الإناث، وفي الفجيرة بلغ عدد الأعضاء 10 آلاف و887 عضوا في الفجيرة منهم 6915 من الذكور و3972 من الإناث.