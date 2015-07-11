حدائق وشواطئ أبوظبي تبدأ العد التنازلي لاستقبال روَّادها أيام العيد

بدأت حدائق وشواطئ أبوظبي في العد التنازلي لاستقبال الجماهير بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تقوم بلدية مدينة أبوظبي سنوياً بمراجعة جاهزية كل المرافق الترفيهية قبل المناسبات المختلفة حرصاً على توفير مناخ مثالي لزوارها.

وفقاً لإحصاءات بلدية أبوظبي يتجاوز عدد الحدائق الرئيسية في المدينة 50 حديقة، بالإضافة إلى أكثر من 37 منطقة ألعاب للأطفال، كما يتوافر عدد كبير من حدائق الأحياء السكنية، فيما تسمح البلدية بالشواء في حوالي 7 حدائق، وهي العائلة (أ)، والعائلة (ب)، والرسمية، والتراثية، والمطار الجديد، والوثبة، بالإضافة إلى حدائق شارع الخليج العربي، حيث قامت بتجهيز عدد من المناطق المخصصة للشواء في هذه الحدائق.

وقالت مصادر بالبلدية إنه يتوقع أن تحظى حدائق وشواطئ أبوظبي بزيارات من الجماهير خلال الفترة المسائية مع انخفاض درجات الحرارة، وفي هذا الصدد تحرص البلدية كل عام على التأكد من الجاهزية التامة لكل المرافق الترفيهية التابعة لها، مؤكدة أن البلدية تحرص على إيجاد بدائل وخيارات متعددة أمام السكان لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية وفقاً لأرفع المعايير العالمية، من حيث البيئة الصحية والخدمات العصرية، وتعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عدة في هذا المجال.

وأضافت: تعمل البلدية على توسيعمظلة الأماكن الترفيهية والحدائق وإيجاد بيئة صحية للتنزه لتحقيق الرفاهية لكل أفراد المجتمع عبر إيجاد حدائق صغيرة بين الأحياء وإيجاد أماكن آمنة لتنزه الأسر والأطفال، وإتاحة أماكن للترفيه قريبة من المناطق السكنية، الأمر الذي يوفر الراحة والهدوء للجميع.

إقبال متوقع

وعلى صعيد شواطئ المدينة، قالت المصادر إن شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين في أبوظبي اللذين يطبقان معايير العلَم الأزرق وتتولى البلدية تشغيلهما، يتم أيضاً مراجعة تجهيزاتهما لاستقبال الجماهير خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال فترة عيد الفطر في ظل الفعاليات الترفيهية الشيقة والمتنوعة والمجانية التي سيتم تنظيمها بهما.

وأكَّدت تطبيق كل معايير الأمن والسلامة لرواد الشواطئ، حيث توفر حوالي 38 منفذ سباحة في الأيام العادية ويرتفع العدد إلى 49 في المناسبات والأعياد، مشيرة إلى أن هناك تفتيشاً دورياً على كل المرافق التي تضمها الشواطئ لضمان تقديم خدمات مثالية للجماهير، بالإضافة إلى ذلك حرصت البلدية على توفير ما يزيد على 60 لوحة إرشادية سواء في شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين تتضمن كل التعليمات والإرشادات اللازمة التي يجب على الزوار الالتزام بها وكذلك التحذيرات المختلفة التي يجب الانتباه لها وتجنبها.

وأشارت إلى أن شواطئ أبوظبي استقطبت خلال أيام عيد الفطر من العام الماضي ما يقارب 30 ألف زائر حرصوا على التمتع بالبيئة الترفيهية الحضارية والفعاليات الكبيرة التي أقامتها البلدية طوال أيام العيد، حيث استقبل شاطئ الكورنيش أكثر من 23 ألف زائر، بينما استقبل شاطئ البطين والسيدات حوالي 7 آلاف زائر عن الفترة نفسها.

نمو مستمر

أفاد تقرير إحصائي من بلدية أبوظبي أن شاطئ الكورنيش حقق ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد زواره خلال الأعوام الثلاثة الماضية وصلت نسبته إلى نحو 250%، حيث بلغ إجمالي عدد مرتاديه خلال العام الماضي ما يقارب 3 ملايين زائر، مقارنة بنحو 837 ألفاً فقط في عام 2012. وأكدت البلدية أن الشواطئ بخدماتها الحضارية المتطورة، وبيئتها النظيفة، ومعايير الأمن والسلامة المتوافرة فيها، أصبحت تشكل مقصداً أساسياً لسكان المدينة وللسياح، بل ومقراً أساسياً يستقطب الفعاليات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه من أبرز متطلبات الأمن والسلامة، التي تتضمنها شواطئ أبوظبي هو توفير طاقم من المنقذين المؤهلين للتعامل مع أية حالات طارئة.