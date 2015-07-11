وزير الدفاع الكويتى يؤكد استمرار مشاركة بلاده فى عملية "إعادة الأمل"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح استمرار مشاركة دولة الكويت فى عملية "إعادة الأمل" باليمن، مشيرا إلى أن القوة الجوية أثبتت جدارتها بشهادة المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي.

ونقل الشيخ خالد الجراح، فى كلمة له خلال حضوره اليوم الجمعة مأدبة إفطار للقوة الجوية الكويتية، تحيات القائد الاعلى للقوات المسلحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولى العهد ورئيس مجلس الوزراء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا البلد المعطاء.

وأعرب وزير الدفاع عن فخره واعتزازه برجال القوة الجوية لمشاركتهم فى عمليتى "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، قائلا "لقد أبليتم بلاء حسنا"، مؤكدا وجود عمليات تطوير للجيش الكويتى بقطاعاته الثلاثة البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن الترقيات مستمرة لمنتسبى الجيش الكويتي، داعيا إلى مواصلة التمارين والتدريبات والاستعداد لـ"أسوأ الاحتمالات".

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