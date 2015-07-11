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الأمم المتحدة تطلب من اليمنيين احترام الهدنة وتحاشى التصعيد

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الأمم المتحدة تطلب من اليمنيين احترام الهدنة وتحاشى التصعيد الأمم المتحدة تطلب من اليمنيين احترام الهدنة وتحاشى التصعيد
حض مجلس الأمن الدولى الجمعة جميع المتحاربين فى اليمن على احترام الهدنة الإنسانية التى ستدخل حيز التطبيق ليلا وطلب منهم "تحاشى التصعيد" فى حال حصول انتهاكات لها.

وفى بيان بالاجماع، طلبت الدول ال15 الأعضاء "من جميع أطراف النزاع ضبط النفس فى حال حصول معزولة خلال الهدنة وتحاشى اللجوء إلى أى تصعيد"، وأضاف "يجب أن يعلق جميع الأطراف عملياتهم العسكرية خلال الهدنة" المقرر أن تستمر حتى نهاية رمضان فى 17 يوليو.

وأوضح "يجب ألا يستغل أى طرف فى النزاع الهدنة من أجل نقل أسلحة أو الاستيلاء على أراض"، وطلب أيضا من "جميع الأطراف تسهيل نقل المساعدات الانسانية العاجلة إلى كل مناطق اليمن".
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