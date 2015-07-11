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وسيط الأمم المتحدة فى سوريا يقدم مقترحات جديدة نهاية يوليو

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وسيط الأمم المتحدة فى سوريا يقدم مقترحات جديدة نهاية يوليو وسيط الأمم المتحدة فى سوريا يقدم مقترحات جديدة نهاية يوليو
يتوقع وسيط الأمم المتحدة فى سوريا ستيفان دى مستورا أن يقدم نهاية يوليو مقترحات جديدة فى محاولة لإطلاق تسوية سياسية فى سوريا، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة.

وقدم دى مستورا تقريرا عن جهود الوساطة التى بذلها لمدة أسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وإلى عدد من سفراء الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى، وحسب المتحدث، يجب أن يواصل مشاوراته "بهدف وضع مقترحاته قبل نهاية يوليو حول طريقة دعم الأطراف السورية فى سعيها إلى ايجاد حل سياسى للنزاع".

وسوف يتحدث أمام مجلس الأمن فى 28 يوليو.
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