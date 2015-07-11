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حبس عاطل تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالعياط

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حبس عاطل تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالعياط حبس عاطل تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة بحبس "فرج.س" الشهير بالساعى 31 سنة عاطل، وذلك لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط بإشراف المقدم محمود عنتر رئيس المباحث تمكنت من ضبط "فرج.س" الشهير بالساعى 31 سنة عاطل، ومقيم بمركز العياط بجنوب الجيزة، لاتهامه بالسرقة بالإكره، وتم تحرير محضر بالوقعة و أحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

بداية الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من شخص مجهول، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات من المصادر السرية، توصلت أجهزة الأمن إلى أن خلف تلك الوقائع، شخص يدعى "فرج.س" وشهير بالساعى، فخرجت قوة أمنية من قسم شرطة المدينة وتمكنت من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365