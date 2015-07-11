حظك اليوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم لسبت 11 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 11 يوليو / تموز 2015

>صاحب هذا البرج تنعكس شخصيته وسمو نفسه على مظهره، فسوف تشعر أن شرارا ينبعث منه فى كل اتجاه، وهو سريع الحركة تتسم تحركاته بالمهارة والدقة، ويشع وجه مولود برج الحمل بالثقة بالنفس وتومض عينا ببريق، كما أن عظمة أنفه تشبه شكل 7 وهى علامة البرج وتماثل قرون الحمل تماما، وكأنه يحذر من الذى يحاول الوقوف فى طريقه أو يحول بين وبين هدفه فى الحياة.>مولود برج الثور كالصخرة الثابتة، التى لا تتزحزح من مكانها أبدا هكذا، هو يتحرك بترو ويتكلم بهدوء ولا شىء يقطع سكونه، وبما أن ثابت على رأيه فتجده تنقلب الدنيا رأسا على عقب وهو لا يبالى، وإذا تعرض لنقد معين أو نقد هجومى سيتثبث برأيه ويركب رأسه ولن يزحزحه شىء عن فكره، ولو زحزحت جبال العالم من أجل تغيير ما برأسه أما إذا فقد السيطرة على أعصابه بعد فترة من كظم الغيظ قد تمتد إلى سنة مثلا قد ينفجر ويدمر كل شىء.> صاحب برج الجوزاء زئبقى يؤثر عليه كوكب عطارد يجعلك تظن أنك تفهمه وتحدد ملامح شخصيته، لكن سرعان ما يتغير وتتغير كل انطباعاتك عنه فيظهر بصورة مختلفة تماما عما تعرفه مما يجعلك تحسب كأنك لم تعرفه أبدا، من الصعب تحديد الحقيقة من الخيال مع مولود برج الجوزاء، فهناك وجهان مختلفان تماما فى شخصيته المتغيرة فباستطاعته أن يغير ملابسه وعمله وحبيبته ومسكنه بسرعة جدا كما تتغير أفكاره بسرعة أكبر.>السرطان هو الكائن القشرى الذى يسمى "أبو جلمبو" ويعيش وسط الرمال بجانب البحر، فصاحب برج السرطان يمكن تمييزه بسهولة من حركاته وأسلوبه فى السير تماما كأبو جلمبو يتراجع خطوتين ثم إلى اليمين وإلى اليسار وفجأة يتجه إلى الأمام ليلحق موجه البحر لتسحبه معها، صحيح أن الهدف محدد ونصب عينيه لكنه يراوغ ويحاور حتى يصل إليه.>برج الأسد يمثل القوة والشجاعة وقوة العزيمة هذا البرج نارى الطباع ينتمى إلى الشمس ويميل إلى الألوان المشمسة كالأصفر والبرتقالى والذهبى ودرجاتهما وحجرة الياقوت الأصفر، يتميز صاحب برج الأسد بالكرم الشديد مع أحبائه وأصدقائه وطبيعته جذابة وحنونة ويختص بدرجة كبيرة من الجاذبية، التى تجذب الناس إليه وتجعله يتألق فى كل مكان يصل إليه.>من السهل تمييز صاحب برج العذراء من بين مجموعة من الناس، فهو غير ملفت للأنظار ولا يحاول ذلك هادئ ينصت أكثر مما يتكلم مظهره مهندم وجذاب لكنه لا يهوى الصخب ويفضل أن يقضى وقته فى العمل وتمضية أوقاته الأخرى فى أى شىء مفيد حتى إذا اقتضى الواجب أن يوجد فى مكان عام سيمضى الوقت بشكل روتينى رغم أنه خفيف الدم ولا يتوقف عن الضحك.>المولود تحت هذا البرج الهوائى، الذى ينتمى لكوكب الزهرة يشبه عاداته وسلوكه وصفاته، فتقلباته ترجه إلى مزاجه الشخصى ومدى اقتناع بموضوع ما، فهو دائم السعى بين التوازن بين كفتى الميزان ولذلك تظل الكفتين فى اهتزاز دائم حتى يتحقق التوازن وأحيانا تطلب إحداهما بقوة ثم الأخرى بقوة أكثر حتى يحدث الاقتناع بجوانب وأبعاد هذا الموضوع ويحدث التوازن بين الكفتين.>تمتاز شخصية مولود برج العقرب بالقوة والثقة بالنفس ومن العلامات الواضحة فى وجهه عيناه فهى ثاقبة وحادة وذات كثافة مغناطيسية، تجعل معظم الأشخاص يشعرون بوتر عصبى تحت وطأة نظرته، لذلك فهم يتحاشوا النظر ليعنيه وقت الحديث معه، فالعقرب ينظر إليك بتفحص وبلا رحمة وكأنه يتسلل بداخلك وتلك هى علامات كوكب بلوتو إله الجحيم عند الرومان.>برج القوى محكوم بكوكب المشترى أقوى الكواكب ومثله مثل باقى الكواكب له وجهان الحسن والسىء وكل منهما عنيف وشديد وصاحب برج القوس ذو بشرة نقية ناعمة عيناه واسعتان ينبعث منهما بريق الذكاء المفرط وقوة الإرادة وسمو الروح.>برج الجمال وهو أجمل البروج على الإطلاق فالمرأة بارعة الجمال كما يمتاز بكمال الرجولة، والجدى بحكم طبيعته وموطنه مجاهد، مكافح صبور مثابر يعيش بين الصخور والأحجار والمرتفعات التى لا تصل إليها إلا بصعوبة، مواليد هذا البرج لا تخلو حياتهم من الصعاب والمشاق والمتاعب فهى ممتلئة بالكفاح والنضال ولكنه مشهور بقوة عزيمته وقوة إرادته ينتقل بقدم ثابتة وقوية من صخرة إلى أخرى حتى يصل لهدفه.>من الصعب تعريف شخصية صاحب برج الدلو بدقة، لأنه متقلب ومتغير الأحوال أحيانا يكون نشيطا ومرحا وجذابا وأحيانا يكون كسولا متراخيا وثقيل الظل، ولكنه يعطى انطباعا جيدا حين تراه بسبب أسلوبه المرح وخفة دمه، ومتحفظ وشديد الحياء رغم استقلاله وصلابة رأسه واستعداده للمغامرة.>تمثل العلامة التى ترمز لأصحاب هذا البرج مفتاح لشخصياتهم السمكتان واحدة تنظر إلى الأعلى والأخرى تميل إلى الأسفل، وهو ليس مزود التصرفات كما فى برج الجوزاء إنما تصرفاته واحدة وصفاته واحدة، بشخصيته تناقضات كثيرة، السمكة ترى جيدا فى كل الاتجاهات فستكون البداية فى اختيار الطريق فإذا سبح مع تيار المياه فأنه يخسر كل شىء دنياه العملية والمادية، وإذا تحداها وسبح عكس التيار ارتفع لأسمى المراكز وكسب الدنيا كلها.