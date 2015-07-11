تركيب 33 شمندورة ورفع 249.5 مليون متر مكعب رمالًا من قناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تركيب 33 شمندورة على طول القناة لإرشاد السفن، وجار استكمال بقية الشمندورات وتم تسلم 52 كم متر من القناة الجديدة بعمق 24 مترًا أى 66 قدم تسمح بمرور السفن العملاقة ويتبقى 20 كم يتم العمل بها الآن وتم إنجاز 95% من معدل التكريك باستخدام 34 كراكة، وأن أعمال التكسيات على جانبى القناة وصلت إلى 55 كم بنسبة تنفيذ 69%.

ومن جانبه، قال المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لإدارة كراكات هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع 249 مليونًا و540 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 95,2% باستخدام 34 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء11 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل.

وأشار زكى إلى أن 22 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى NBVT تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 190 مليونًا و100 ألف متر مكعب بنسبة 95,3%.

و7 كراكات تابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى DI GLDD تعمل فى التفريعة الغربية للقناة بمنطقة البحيرات، تمكنت من رفع 46 مليونًا و100 ألف متر مكعب بنسبة 99,30%، و5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح تمكنت من رفع 13 مليونًا و340 ألف متر مكعب بنسبة 90.1%.

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