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"الزراعة": طرح 713 طن سلع غذائية وأسماك و144 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا

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"الزراعة": طرح 713 طن سلع غذائية وأسماك و144 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا "الزراعة": طرح 713 طن سلع غذائية وأسماك و144 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا
يواصل قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح منتجات "الوزارة" من سلع غذائية ولحوم بلدية ومستوردة وأسماك وخضراوات من خلال 114 منفذًا ثابتًا ومتحركًا حتى نهاية شهر رمضان، للحد من دور السلسلة الوسيطة، لمنعها من التحكم فى الأسعار وتوفير السلعة للمستهلك فى الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية، للحد من ارتفاع الأسعار وخاصة اللحوم، على أن تباع بـ55 جنيهًا للكيلو البلدى.

قال المهندس المحمدى البدرى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من خلال 114 منفذ بيع ثابتًا ومتحركًا بالمحافظات، سيتم بداية من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان ضخ 18 طن خضار وفاكهة يوميًا بواقع 106 أطنان، و8 أطنان ألبان بمنتجاتها يوميًا بواقع 48 طنًا، وطرح 64 طنًا من الطيور بأنواعها "فراخ والسمان والرومى وبط ووز وحمام"، بواقع 384 طنًا و24 ألف كيلو لحوم بلدية يوميًا بواقع 144 ألف كيلو بسعر 55 جنيهًا للكيلو، و20 طنًا يوميًا من البقوليات من أرز وعدس وفول وزيت وسكر وأرز وسلع غذائية، بواقع 120 طنًا، و9600 طن أسماك يوميًا بواقع 55 طنًا.


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