"التموين": ضخ أسطوانات البوتاجاز يوميا طوال أيام العيد لتفادى الأزمات

أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ أسطوانات البوتاجاز بشكل يومى طوال أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة البترول، بشأن ضخ أى كميات إضافية من الأسطوانات، فى المناطق التى تحتاج إلى البوتاجاز لمنع حدوث أى أزمات.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، فى تصريحات لليوم السابع أنه ستتم زيادة معدلات الضخ مع خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى تكثيف الرقابة على مصانع التعبئة ومراقبة السيارات المُحَمَّلَة بالبوتاجاز منذ خروجها من مصانع التعبئة، حتى وصولها إلى منافذ التوزيع لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.

التموين تبدأ استعداداتها لعيد الفطر .. استيراد 70 ألف عجل أسترالى وسودانى و500 طن دواجن برازيلى.. وطرح كيلو الفراخ البلدى بـ20 جنيها و55 جنيها لكيلو اللحوم.. وزيادة حصص المخابز خلال أيام العيد