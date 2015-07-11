أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تقرير لـ"الأعلى للجامعات": عدد الدارسين بـ"التعليم المفتوح" 567290 طالبا

Google+ Print
تقرير لـ"الأعلى للجامعات": عدد الدارسين بـ"التعليم المفتوح" 567290 طالبا تقرير لـ"الأعلى للجامعات": عدد الدارسين بـ"التعليم المفتوح" 567290 طالبا
كشف تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أن إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى نظام التعليم المفتوح بكل الجامعات المصرية بلغ 567290 طالبا وطالبة، وأن هذا العدد يزيد عن نصف عدد المقيدين بنظام الانتظام والانتساب فى الجامعات الحكومية.

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الطلاب الذين التحقوا ببرامج التعليم المفتوح (التجارة، الحقوق) فى الجامعات المصرية عموما كانوا حاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم الصنايع أو دبلوم التجارة وهكذا بنسبة 84% على الأقل.

وتابع التقرير، أنه ليس هناك نسبة معينة من الدرجات التى يحصل عليها الطالب تمثل حد أو نقطة قطع للدخول إلى برنامج كلية التجارة أو الحقوق أو الإعلام، وأن الطالب الذى يحصل على 50% فى الثانوية يمكنه دخول برنامج الإعلام.


>مصدر بـ"الأعلى للجامعات": استثناء طلاب "سيناء" من التوزيع الجغرافى باختبارات القدرات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365