تقرير لـ"الأعلى للجامعات": عدد الدارسين بـ"التعليم المفتوح" 567290 طالبا

كشف تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أن إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى نظام التعليم المفتوح بكل الجامعات المصرية بلغ 567290 طالبا وطالبة، وأن هذا العدد يزيد عن نصف عدد المقيدين بنظام الانتظام والانتساب فى الجامعات الحكومية.

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الطلاب الذين التحقوا ببرامج التعليم المفتوح (التجارة، الحقوق) فى الجامعات المصرية عموما كانوا حاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم الصنايع أو دبلوم التجارة وهكذا بنسبة 84% على الأقل.

وتابع التقرير، أنه ليس هناك نسبة معينة من الدرجات التى يحصل عليها الطالب تمثل حد أو نقطة قطع للدخول إلى برنامج كلية التجارة أو الحقوق أو الإعلام، وأن الطالب الذى يحصل على 50% فى الثانوية يمكنه دخول برنامج الإعلام.

مصدر بـ"الأعلى للجامعات": استثناء طلاب "سيناء" من التوزيع الجغرافى باختبارات القدرات