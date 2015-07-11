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شوقى السيد: يجب إجراء الانتخابات بعد 60 يومًا من إقرار "تقسيم الدوائر"

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شوقى السيد: يجب إجراء الانتخابات بعد 60 يومًا من إقرار "تقسيم الدوائر" شوقى السيد: يجب إجراء الانتخابات بعد 60 يومًا من إقرار "تقسيم الدوائر"
قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن إقرار الرئيس لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يجعل الانتخابات تجرى خلال 60 يومًا من الآن، مشيرًا إلى أنه على اللجنة العليا أن تقوم بتحديد موعد للانتخابات، وفتح باب الترشح، والتظلمات، وفتح باب الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة، موضحًا أن الفترة كافية للقيام بكل هذه الخطوات.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أنه على اللجنة العليا أن تطبق قانون الانتخابات بحزم على جميع المرشحين، ومحاسبة جميع المخالفين لهذا القانون، موضحًا أن اللجنة العليا قد يتم تشكيلها من جديد، وقد تبقى موجودة كما كانت خلال فترة الترشح السابقة، لافتًا إلى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية سيتم من جديد وسيرسل جميع المرشحين أوراقهم من جديد للجنة العليا.


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