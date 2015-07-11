مع نهاية رمضان.. غير ونوّع فى سحورك عشان معدتك متزهقش

التكرار ملل، حتى مع المعدة، فالمعدة تمل بعض الأطعمة المكررة، فالتغيير مطلوب خاصة فى نهاية الشهر الفضيل، فغالبا ما ينوع الصائم فى طعام إفطاره، إلا أن السحور ثابت ولا يتغير، وهى مشكلة قد يعانى الصائم من مضاعفاتها المتمثلة فى ضعف الشهية وسوء التغذية نتيجة عدم الإقبال على الطعام.

وينصح الدكتور حسن على أخصائى أمراض الجهاز الهضمى بالاهتمام بتغيير قائمة السحور، التى فيها بعض الأصناف الثابتة التى لا تتغير، كالفول والزبادى.

ويوضح حسن أن التغيير فى أصناف الطعام والتنويع فيها، يساعد على التخلص من اعتياد المعدة والجسم على عناصر معينة، فى حين احتياج الجسم للمزيد من العناصر والتنويع فيها للاستفادة القصوى خلال شهر الصيام .

ويشدد أخصائى الجهاز الهضمى على ضرورة أن يستبدل الصائم أصناف سحوره بأخرى جديدة، لتجنب ضعف الشهية، ومنها تناول بيضتين مسلوقتين بالخبز الأسمر، أو جبن كريمى غير مالح، أو تناول السلطة الخضراء المضاف إليها قطع البروتين المشوية كالدجاج واللحم، أو تناول حفنة من المكسرات وبجانبها مشروب عشبى ساخن مفيد، كالزنجبيل أو النعناع، وهى بدائل صحية.