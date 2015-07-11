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تخصيص 1200 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى بورسعيد

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تخصيص 1200 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى بورسعيد تخصيص 1200 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى بورسعيد
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين، محافظ بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 50 عمارة بواقع 1200 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية وغير المستقرة اجتماعيًا.

وأوضح أنه عقد لقاء مع المواطنين لبحث شكواهم والتى تركزت حول المشروعات السكنية، لافتًا إلى أنه يبذل قصارى جهده لحل مشكلة الإسكان بكل مالها وما عليها فى ظل المساعى الجادة لمزيد من المشروعات التى تخدم الشباب الذى يبحث عن مأوى.

وقال المحافظ إن هناك خطوات تمت بالفعل للانتهاء من بعض المشروعات كمشروع الـ43 عمارة الخاص لحالات الإزالات لقاطنى "الأمين وناصر والسلام والـ10عمارات بمنطقة سيد متولى بحى الضواحى".

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات انتهت فى زمن قياسى وجار العمل فى مشروع منطقة عزبة أبو عوف الذى يضم 960 وحدة سكنية للانتهاء من العشوائيات ببورسعيد.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/10/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-1660-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%807-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2259548#.VaA3pfmqqko
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