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تونس تنتشل جثث 28 مهاجرا من البحر

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تونس تنتشل جثث 28 مهاجرا من البحر تونس تنتشل جثث 28 مهاجرا من البحر
قال مصدر بالديوان الوطنى للحماية المدنية فى تونس اليوم الجمعة أن السلطات انتشلت من البحر 28 جثة لمهاجرين يعتقد أنهم ماتوا أثناء رحلة بقارب وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وعثر على الجثث على شاطيء بن قردان وهى مدينة ساحلية قريبة من الحدود مع ليبيا.

وفر عشرات الآلاف من المهاجرين هربا من الحروب والجوع فى أفريقيا والشرق الأوسط حيث حاولوا عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا واليونان هذا العام.

وبدأ أغلبية هؤلاء المهاجرين الرحلة من ساحل ليبيا.

ويعتقد أن قرابة ألفى شخص غرقوا خلال هذه الرحلات.

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مصر 365