4 خطوات مهمة للعناية بالشعر التالف في رمضان

قد تشعرين بأن أيام الشهر الفضيل غير مناسبة للعناية بالشعر، فهل معنى ذلك أنك لن تقومي بالاهتمام بشعرك؟ بالتأكيد لا، فـ "سيِّدتي نت" يقدم لك الحل الأمثل في هذا الأمر، والذي يتمثل في القيام بالأمور الروتينية لشعرك بشكل مختلف بحيث تحافظي عليه وتهتمي به دون الحاجة لتوفير وقت خاص لذلك الأمر.

إليك التفاصيل في السطور التالية:

1. مرحلة غسل الشعر

بالتأكيد ستقومين بغسل شعرك مرتين أو أكثر أسبوعياً، فلم لا تقومي بغسله بالطريقة الصحيحة التي تمكنك من العناية به أثناء غسله؟ يمكنك تحقيق هذا الأمر عن طريق غسل الشعر جيداً من الجذور مع قلب الشعر إلى أسفل وتدليك فروة الرأس حتى تعطي المجال لتجديد الدورة الدموية في الشعر، مما يزيد من حيويته مع إتاحة الفرصة لظهور شعر جديد مكان الشعر المتساقط، فأنت بذلك قد قمت بالعناية بشعرك دون أن توفري لك مزيداً من الوقت.

2. مرحلة ترطيب الشعر

بعد تدليك فروة الرأس وفرك جذور الشعر، اشطفي شعرك بالماء جيداً حتى يتم التخلص من بقايا الشامبو بشكل كامل، وبذلك تكونين قد اعتنيت بشعرك وأبعدت عنه القشرة التي تتكون من بقايا الشامبو المزعجة، بعد ذلك قومي بوضع بلسم الشعر أو حمام كريم، ولكن بعيداً عن جذور الشعر؛ لأن تلك المنتجات تحتوي على مواد كيميائية، وعليك غسل الشعر جيداً بالماء بعد ذلك، وأخيراً قومي بتمرير الماء البارد على فروة رأسك، وبذلك تكونين قد قمت بإغلاق مسام فروة الرأس.

3. مرحلة تهوية وتجفيف الشعر

عليك ترك الفرصة لشعرك حتى يتنفس ويتعرض للهواء والشمس، فمثلما تموت الوردة إذا كانت بعيدة عن الهواء يذبل الشعر إذا ابتعد عن الهواء، واتركيه ليجف طبيعياً في الهواء الطلق، وإذا كنت في عجلة من أمرك يمكنك تجفيفه بواسطة منشفة لطيفة وناعمة باستخدام تكنيك الضغط وليس الفرك، وبذلك تحمين شعرك من التكسر والتساقط.

4. مرحلة تمشيط الشعر

ابدئي بعملية تمشيط الشعر، ولكن من أسفل إلى أعلى؛ لأن عملية التمشيط من أعلى إلى أسفل تسبب التساقط، وحاولي ترك شعرك معرضاً للهواء لمدة نصف ساعة قبل ربطه باستخدام مشابك أو مطاط الشعر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمور الروتينية في العناية بالشعر يجب أن تطبق في جميع الأوقات وليس في أيام الصيام فحسب، ولكن الاهتمام بها وبتطبيقها في أيام الصيام يزيد عن الأيام الأخرى؛ نظراً لضيق الوقت فيما يتعلق بالاهتمام بالشعر وتدليله باستخدام الأقنعة وحمامات الكريم والزيوت المختلفة.

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