موظف يطعن زوجته حتى الموت لخلافات عائلية بالإسماعيلية

قام موظف اليوم الجمعة بمدينة فايد بطعن زوجته حتى الموت بسبب خلافات عائلية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الله، رئيس مباحث فايد، يفيد بقيام موظف بطعن زوجته فى رقبتها مما أدى إلى قتلها فى الحال.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث وتمكن النقيب هيثم الباشا، معاون مباحث مركز فايد، من القبض على المتهم. ودلت تحريات المباحث أن القاتل طعن زوجته بسبب الخلافات العائلية وأكدت التحريات أن الزوج مريض نفسيًا.

تم نقل جثة القتيلة إلى مشرحة مستشفى فايد العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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