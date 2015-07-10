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تحذير للمرأة.. كأسان من الكحول يرفعان نسب إصابتك بالضغط والقلب

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تحذير للمرأة.. كأسان من الكحول يرفعان نسب إصابتك بالضغط والقلب تحذير للمرأة.. كأسان من الكحول يرفعان نسب إصابتك بالضغط والقلب
كشفت دراسة علمية حديثة أن كأسين من المشروبات الكحولية يوميًا كفيل برفع ضغط الدم عند النساء، مما يهددهن بالإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.

وأظهرت دراسات سابقة أن شرب الكحول يرفع من نسب الإصابة بضغط الدم لدى الرجال، لكن الدراسة الحديثة أفادت بأن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدكتورة باربرا تيرنر، مديرة وحدة أبحاث القلب بمركز صحة المجتمع (REACH) فى جامعة تكساس، أن الآثار طويلة المدى لارتفاع مستويات ضغط الدم هى السبب الأكثر شيوعا للإصابة بأمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ويسترن، أستراليا، بتحليل بيانات 24 امرأة يتمتعن بصحة جيدة لاختبار أثر كميات متفاوتة من الكحول على ضغط الدم لديهن، على مدار 24 ساعة، وكانت أعمار النساء تتراوح بين 24-49، ومعظمهن تشربن النبيذ.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتى شربن كأسين على الأقل من الكحول، ارتفع لديهن معدلات ضغط الدم لمدة طويلة، وهذا يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأضاف الباحثون أن الكحول خطر جدًا على الصحة العامة.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى العاشر من شهر يوليو الجارى.

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مصر 365