انتقالات - الإسماعيلي ينتظر نصف مليون يورو إضافية للموافقة على انضمام عواد لماديرا

طلب مسؤولي الإسماعيلي الحصول على 500 ألف يورو إضافية من ناسيونال ماديرا البرتغالي للموافقة على عرضه بضم محمد عواد حارس مرماه.

وكان ناسيونال ماديرا قد عرض مليون يورو على الإسماعيلي لضم محمد عواد الذي يلعب معارا في المصري.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "ماديرا عرض مليون يورو لضم عواد لكننا سنطلب نصف مليون إضافية لأننا سنعطيهم حارس نراه مستقبل النادي".

وأضاف "لو تمت الموافقة منهم على المبلغ المطلوب سنسعى الموسم المقبل لضم حارسا ذو خبرة بدلا من عواد".

وكان عواد قد طلب من مسؤولي الإسماعيلي الموافقة على عرض ناسيونال ماديرا بضمه مؤكدا أنها فرصة ربما لا تتكرر قريبا.