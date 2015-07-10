هل يلحق حسين السيد ببعثة الأهلي لمواجهة الملعب المالي؟ وائل جمعة يُجيب

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي مغادرة حسين السيد ظهير أيسر الفريق القاهرة متجها إلى المغرب ومنها إلى مالي للحاق ببعثة الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الملعب المالي يوم الأحد في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وبدأ الأهلي رحلة السفر إلى مالي يوم الخميس إلا أن أزمة في الحصول على تصريح السفر منعت حسين السيد من السفر مع البعثة.

وأوضح جمعة إن الأزمة تم حلها وبالفعل غادر حسين السيد القاهرة ويصل إلى العاصمة المالية فجر يوم السبت لينضم بعدها مباشرة لتدريبات الفريق.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول كبير على حساب الترجي التونسي 3-0. بينما سقط الملعب المالي في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي.